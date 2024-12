Sanità Consulcesi | 2024 a difesa professionisti respinte azioni legali per 27 mln

Sbircialanotizia.it - Sanità, Consulcesi: “2024 a difesa professionisti, respinte azioni legali per 2,7 mln”

"Permesso il recupero di 293mila euro tra somme non corrisposte e diritti negati", il network legale più grande in Italia, celebra i risultati della sua attività per il"a tutela dei diritti dei medici e deisanitari". Un bilancio che evidenzia "il grandissimo impegno indelle categorie spesso chiamate a confrontarsi .