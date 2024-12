Quotidiano.net - Salvini Open Arms, la sentenza in diretta. Nell’aula bunker c’è anche Valditara

Palermo, 20 dicembre 2024 – È attesa per oggi ladel processoche vede il vicepremier Matteoimputato per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per aver impedito per 19 giorni, nell'agosto 2019, lo sbarco di 147 migranti. L'accusa ha chiesto 6 anni. Il leader della Lega è giuntodel carcere Pagliarelli di Palermo poco dopo le 9: “Qualunque sia la, sono orgoglioso di aver difeso il mio Paese”, ha detto al suo arrivo. “Rifarei tutto”. In caso di condanna, ha già annunciato, “faremo appello”. Ieri gli alleati hanno blindato il ministro dei Trasporti, in sua difesa si è schieratoil magnate Usa Elon Musk che ha definito il processo “assurdo”. Matteosi dichiara fiero del suo operato contro l'immigrazione di massa al processo