Salvini a Palermo per sentenza Open Arms | rifarei tutto fiero di aver difeso il mio Paese

Roma, 20 dic. (askanews) – “Qui, carcere Pagliarelli. Ho mantenuto le promesse, contrastando l’immigrazione di massa e riducendo partenze, sbarchi e morti in mare. Qualunque sarà la, per me oggi è una bella giornata perché sonodiil mioquello che ho fatto. Entro in questa aula ORGOGLIOSO del mio lavoro, per l’Italia e per gli italiani”. Lo ha scritto su X il vicepremier e segretario della Lega Matteo, parlando del processoin svolgimento nella città siciliana nel quale è imputato e che dovrebbe concludersi oggi con ladi primo grado. La pubblica accusa ha chiesto per lui sei anni di reclusione per il caso dei migranti trattenuti a bordo della navenel 2019, quandoera ministro dell’Interno.