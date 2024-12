Ilrestodelcarlino.it - Ruba vestiti in un negozio di Anzola ma viene bloccato da un vigile urbano in borghese

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

nell’Emilia (Bologna), 20 dicembre 2024 – I carabinieri della stazione dihanno arrestato uno straniero poco più che ventenne, con precedenti, per tentato furto aggravato. Il giovane, all’interno di undi abbigliamento di un centro commerciale ha rimosso il sistema di antitaccheggio da alcuni abiti, per poi dirigersi verso l’uscita senza pagare. Un agente della polizia locale, che si trovava all’interno del, libero dal servizio, hail ladruncolo per poi contattare immediatamente i carabinieri. I militari, giunti poco dopo, hanno recuperato e restituito al negoziante la refurtiva, del valore di circa 200 euro, mentre il ragazzo è stato arrestato, su disposizione della Procura, e dopo la direttissima è stato sottoposto all’obbligo di firma.