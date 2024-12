Milanotoday.it - Ruba formaggio e salame al super, la Cassazione annulla la condanna: "Furto per bisogno"

Leggi su Milanotoday.it

Rubò per fame. Per necessità. Lanei giorni scorsi hato la sentenza nei confronti di una donna di origini ucraine, una senza fissa dimora, che era statata per unin unmercato di Barlassina avvenuto nel 2019. In quell'occasione, la signora avevato 4.