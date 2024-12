Iltempo.it - RTL 102.5 speciale Giubileo 2025: in diretta la messa da piazza San Pietro

Il 24 dicembre, in occasione dell'apertura della Porta Santa, a partire dalle ore 19:00, RTL 102.5 trasmetterà inin radiovisione la Santadi apertura delcelebrata da Papa Francesco. Grazie al supporto del Centro Televisivo Vaticano, gli ascoltatori di RTL 102.5 potranno vivere uno degli eventi più significativi dell'anno liturgico e l'inizio delin radiovisione, in maniera immersiva e coinvolgente, unendo l'esperienza della radio a quella visiva, per seguire ogni momento della celebrazionemente dal cuore diSan. Lasarà arricchita dal commento della direttrice di redazione Ivana Faccioli, affiancata dal caporedattore Enrico Galletti e da don Giacomo Pavanello che accompagneranno gli ascoltatori con approfondimenti, riflessioni e spiegazioni sul significato dei momenti salienti della celebrazione.