Robbie Williams a cuore aperto con Aurora Ramazzotti | Sentivo solo depressione e abisso ora mi apprezzo – Il video

«Sto attualmente abitando, mentalmente, in ciò che ho deciso di chiamare i miei “anni d’oro”. Sento di aver imparato ad apprezzare me stesso nel mondo. Prima c’era un deficit, non riuscivo a sentire niente che. non fosse, ansia, l’». A parlare èin un’intervista confezionata dache gli ha fatto alcune domande in occasione dell’anteprima del biopic diretto da Michael Gracey Better Man, sulla vita del cantante. La risposta dispiazza la stessa content creator, che ammette: «Wow, non me l’aspettavo». «Neanche io», replica ancora il cantante.gli aveva chiesto di spiegare una sua precedente affermazione: «Non mi vedo come mi vedono gli altri», domandandogli comevedesse se stesso. Da qui la risposta molto schietta e diretta, che accenna ai problemi di salute mentale affrontati durante la carriera.