Ilfoglio.it - Risorse per riqualificare le case popolari, il Piano Fanfani 2.0 voluto da Fitto

Leggi su Ilfoglio.it

In Italia non si fanno investimenti nazionali sulleda qualche decennio, più o meno da quando a inizio anni Novanta, con la crisi politica e finanziaria della Prima Repubblica, venne . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti