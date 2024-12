Ferraratoday.it - Ripresa frane, lavori urgenti da 100mila euro: "Mettiamo in sicurezza le strade"

Leggi su Ferraratoday.it

La Giunta comunale di Copparo ha approvato gli interventi disui canali scolo Vigheldo lungo via Caseggiato, sul canale Naviglio lungo via Vigara e sul canale Brusabò lungo via Lanternazza. I sopralluoghi del settore tecnico e del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara hanno.