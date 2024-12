Quotidiano.net - Rialzo del gas naturale ad Amsterdam: conseguenze del 'no' di Kiev a Mosca

Prosegue ildel gassulla piazza Ttf di, all'indomani del 'no' disul rinnovo dell'accordo per il transito del gas russo in Ucraina in scadenza a fine mese. I contratti future sul mese di gennaio guadagnano lo 0,48% a 43,33 euro al MWh, realizzando così il 4/oconsecutivo dallo scorso lunedì 16 dicembre, quando le contrattazioni si chiusero a 40,22 euro. E' di oggi la minaccia all'Ue del futuro presidente Usa Donald Trump di acquistare gas liquefatto americano - tra i più cari sul mercato - per non incorrere in nuovi dazi da parte di Washington.