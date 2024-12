Repubblica Dominicana, al via cooperazione con l’Italia sull’aerospazio

Leggi su Ildenaro.it

In occasione della celebrazione della Giornata nazionale dello spazio, l’ambasciata d’Italia nella, insieme al Consiglio nazionale dominicano per i cambiamenti climatici e il meccanismo di sviluppo pulito (Cnccmdl), nonché all’Università Pedro Henríquez Ureña e all’Istituto tecnologico di Santo Domingo (Intec), ha organizzato la conferenza ‘Promuovere lo sviluppo aerospaziale: laitalo-’ tenutasi presso l’Intec.All’evento hanno partecipato gli studenti dell’Istituto e della Scuola Don Bosco, che hanno ricevuto informazioni sull’importanza dello sviluppo di nano satelliti per ottenere dati avanzati per argomenti come il monitoraggio degli arrivi del sargasso (un tipo di alga, ndr), la biodiversità marina o la prevenzione dei rischi.Nel corso della discussione, l’inviato speciale del ministero degli Affari esteri e dellainternazionale per lo spazio, Marco Lisi, ha ribadito il suo sostegno allanello sforzo di sviluppare le capacità nazionali di osservazione, raccolta e analisi dei dati aerospaziali, e ha fatto una presentazione sullo sviluppo del settore spaziale italiano, evidenziando il traguardo commemorativo della Giornata nazionale dello spazio in Italia che celebra il 60/mo anniversario del lancio del primo satellite italiano, il San Marco I, messo in orbita il 15 dicembre 1964.