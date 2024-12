Infobetting.com - Real Madrid-Siviglia (domenica 22 dicembre 2024 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Andalusi attesi al Bernabeu

Leggi su Infobetting.com

Il prestigioso impegno internazionale delin mezzo alla settimana è finito con il solito trionfo blanco: la squadra di Ancelotti ha regolato il Pachuca per 3-0 in modo netto e ha vinto una Coppa Intercontinentale che è tornata a vedere la squadra europea impegnata in una sola gara. Chiusa questa felice ma molto veloce .InfoBetting: Scommesse Sportive e