Infobetting.com - RC Calais-Strasburgo (Coppa di Francia, 21-12-2024 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

La giornata di sabato dedicata alladisi chiude con la gara che vede lodi Rosenior impegnato in trasferta sul campo del RC. Il club della città del nord dellaè nato appena 18 mesi fa per riportare il calcio in una delle sue piazze storiche dopo la dissoluzione del club precedente nel 2017. Tutti ricordano .InfoBetting: Scommesse Sportive e