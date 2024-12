Oasport.it - Quanti soldi guadagna Mattia Casse con la vittoria in Val Gardena? L’assegno per il sigillo in superG

ha regalato grande spettacolo sulla mitica pista Saslong e ha vinto ildella Val, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il piemontese ricorderà per sempre questa giornata, visto che a 34 anni ha conquistato il suo primo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, tra l’altro nella località dove due anni fa salì per la prima volta sul podio.Il nostro portacolori ha disegnato delle linee splendide, facendo la differenza nel tratto centrale della pista e imponendosi con il tempo di 1:28.23. L’azzurro aveva messo in fila tutti i rivali più accreditati, ma ha tremato quando lo statunitense Jared Goldberg, sceso con il numero 26, si è accodato per un solo centesimo.Si tratta di un notevole risultato dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico.