Oasport.it - Quando Conegliano-Milano in tv, orario semifinale Mondiale per club volley femminile: programma e streaming

Leggi su Oasport.it

si affronteranno nelladelper2024 di, che andrà in scena sabato 21 dicembre (ore 12.30 italiane) ad Hangzhou (Cina). Le due formazioni italiane si fronteggeranno in un derby palpitante e appassionante che metterà in palio l’accesso all’atto conclusivo, da disputare contro chi avrà la meglio nel confronto tra le cinesi del Tianjin Bohai Bank (organizzatrici dell’evento) e le brasiliane del Dentil Praiae (vice campionesse del Sudamerica).si presenterà all’appuntamento da imbattuta, dopo aver travolto per 3-0 il Praiae, le giapponese del NEC Red Rockets Kawasaki (Campionesse d’Asia) e le vietnamite dell’LP Bank Ninh Binh (vice campionesse d’Asia).ha invece chiuso al secondo posto nel proprio girone dopo aver perso per 3-0 contro le padrone di casa del Tianjin e aver regolato per 3-0 le brasiliane del Gerdau Minas (Campionesse del Sudamerica) e le egiziane dello Zamalek (Campionesse d’Africa).