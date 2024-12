2anews.it - Qualiano, incendio in una concessionaria: a fuoco 4 auto

Leggi su 2anews.it

Nel corso della scorsa notte, a, nel Napoletano, unè divampato all’interno di una, distruggendo quattro vetture: indagini in corso. Questa notte alle 3.20 i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti in via Circumvallazione esterna aper unin unadi. Quattro le vetture .