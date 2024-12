Putin sfida l’Occidente e aspetta Trump | Trattiamo Zelensky | E’ pazzo

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Vladimirvede più vicini gli obiettivi della Russia in Ucraina, minaccia l'Occidente e la Nato, apre ai negoziati con Kiev ma pone condizioni irricevibili per Volodymyr. Il presidente ucraino, a Bruxelles per partecipare al Consiglio europeo, bolla come "" il leader del Cremlino, che parla per oltre 4 ore nella tradizionale .