Calcionews24.com - Provitali: «Venezia-Cagliari non è ancora decisiva, ma mi aspetto questo. Su Piccoli…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Fabrizio, ex calciatore di, sulla sfida in programma tra le due squadre in Serie A Fabrizioha parlato a La Nuova Sardegna della sfida tra– «Sicuramente lo stadio piccolo e pieno di gente creano una bella atmosfera, anche se ilè ultimo .