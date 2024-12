Agi.it - Processo 'Open Arms', attesa per la sentenza. Salvini rischia 6 anni

AGI - È il giorno del verdetto nelcelebrato nell'aula bunker del Pagliarelli di Palermo. I giudici della II sezione penale presieduta da Roberto Murgia, dopo le eventuali controrepliche, entreranno in camera di consiglio per emettere laa carico di Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Il leader della Lega, all'epoca ministro dell'Interno, rischia seidi carcere, per avere impedito lo sbarco, nell'agosto 2019, di 147 migranti dalla nave della ong spagnola, fermata a mezzo miglio da Lampedusa. La procura ha chiesto 6di carcere, la difesa l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Murgia, al termine della controreplica dell'avvocata Giulia Bongiorno ha detto che laarriverà non prima delle 18. "Pensiamo che il dibattimento abbia dimostrato - aveva argomentato il 14 settembre la procura nel corso della requisitoria - che almeno dal 14 agosto 2019 sussisteva il chiaro e preciso obbligo del ministro italiano e di nessun altro di rilasciare il Pos.