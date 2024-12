Today.it - Probabili formazioni Genoa-Napoli, qualche cambio per Vieira e Conte

Leggi su Today.it

affilano le armi in vista didi sabato prossimo. La sfida del Ferraris è importante per entrambe le squadre, il Grifone ha bisogno del primo successo in campionato al Ferraris per tenere a distanza la zona retrocessione, i campani sono invece a caccia dell'Atalanta.