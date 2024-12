Lidentita.it - PRIMA PAGINA-Open Arms: Il giorno del giudizio

Leggi su Lidentita.it

È ildella verità per Matteo Salvini. Dopo oltre tre anni è infatti attesa per oggi la sentenza del processoche vede imputato l’attuale vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’accusa nei confronti del leader della Lega è di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio, imputazioni per le quali .: IldelL'Identità.