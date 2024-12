Cataniatoday.it - Prevenzione di furti e raggiri, continua la campagna di sensibilizzazione della polizia

Leggi su Cataniatoday.it

Nei giorni scorsi, ladi Stato ha effettuato nella parrocchia “Maria SS. Immacolata”, a Guardia, frazione di Acireale, un ulteriore incontro per presentare il vademecum “Insieme, per la sicurezza” che raccoglie consigli pratici e suggerimenti utili per non cadere nei tranelli di abili.