Lanazione.it - piancastagnaio

Leggi su Lanazione.it

gli ultimi eventi legati a tentativi di furti sia in paese che nella frazione di Saragiolo (ripresa dalle telecamere di sorveglianza la fuga dei malviventi e asventato dalle urla di un bambino) hanno preoccupato e messo in allarme la popolazione e l’ amministrazione comunale che è intervenuta con un messaggio alla comunità riguardo la funzionalità delle telecamere di sorveglianza lungo i punti di accesso al paese. L’ argomento di vitale importanza per i cittadini di, verrà dibattuto domani sera in un pubblico incontro con la cittadinanza per la prevenzione dei reati contro le fascie deboli della popolazione. L’ incontro organizzato dalla Confraternita di Misericordia divedrà la presenza dei Carabinieri della compagnia di Montalcino e delle autorità pubbliche.