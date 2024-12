Fanpage.it - Perché Stonehenge è stato costruito: un nuovo studio potrebbe aver risolto il mistero millenario

essereeretto come simbolo di unificazione delle diverse comunità dell’antica Gran Bretagna: lo suggeriscono recenti scoperte, che mettono in luce la diversa provenienza delle sue pietre. “Non è un tempio, non è un calendario e neppure un osservatorio astronomico – sostengono gli archeologi - . È un tentativo di affermare l’unità”.