Ilpescara.it - Paura in strada della Bonifica: ramo di un albero cade su un'auto in transito per il maltempo [FOTO]

Leggi su Ilpescara.it

Momenti disenza per fortuna nessuna conseguenza in, dove nella prima serata del 20 dicembre un grossodi un'è caduto su un'mobile in. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono occupati.