Milleunadonna.it - Ozpetek fa una dedica speciale a tre donne. Tra i suoi magnifici "Diamanti" la rivelazione è Mara Venier

Leggi su Milleunadonna.it

come formiche operose, pronte a far gruppo, reagendo, e non abbozzando, che puntano verso l’alto, anche se la meta non si può vedere.(anche) sole, ma non prive di speranza nel guardarsi intorno, tra solitudini e drammi interiori, provando a ricominciare da capo, nonostante tutto e tutti. Ferzan Özpetek inseg.