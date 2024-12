Napolitoday.it - Operaio vola da una tettoia: è in prognosi riservata

Leggi su Napolitoday.it

Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Giugliano in Campania sono intervenuti in via Santa Maria a Cubito dove si tiene il mercato ortofrutticolo. Undi una ditta incaricata della riqualificazione dell’area, mentre ispezionava il tetto di un capannone, è precipitato da circa.