Lapresse.it - Open Arms, simpatizzanti della Lega a Palermo: “Vogliamo l’assoluzione di Salvini”

un’assoluzione, perché non più esserci un precedente: altrimenti nessun ministro, nessun nostro rappresentante potrebbe prendere delle decisioni necessarie, anche se difficili”, ha dichiarato una deifuori dal carcere Pagliarelli, a, dove è in corso il processoche vede imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio il ministro e vicepremier Matteo. Il leader del Carroccio avrebbe negato lo sbarco a 147 migranti soccorsi dalla Ongnel 2019 quando era ministro dell’Interno. “Qualora venisse condannato protesteremo, sicuramente, come è normale che sia. Non solo come partito, credo sia una lotta di tutti. Sono stati fatti tanti gazebo in questo senso, e in molti hanno supportatopur non essendo”, continua la manifestante.