Open Arms | Salvini ' oggi bella giornata fiero di avere difeso il mio paese' **

Palermo, 20 dic. (Adnkronos) - "Sono assolutamente orgoglioso di quello che ho fatto, ho mantenuto le promesse fatte, ho contrastato le immigrazioni di massa e qualunque sia la sentenza, per meè unaperché sonodi averil mio. Rifarei tutto quello che ho fatto e entro in questa aula orgoglioso del mio lavoro". Così il leader dell Lega e vicepremier, Matteo, prima di entrare all'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo, dovesarà emessa la sentenza del processo Openche lo vede imputato con l'accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver impedito lo sbarco di 147 migranti soccorso dalla ong spagnola nell'agosto 2019.