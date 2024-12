Lapresse.it - Open Arms, Salvini e il suo legale Bongiorno arrivano in aula bunker a Palermo

Matteoe il suo difensore Giuliasono arrivati nell’del carcere Pagliarelli diper l’udienza conclusiva del processoin cui l’ex ministro dell’Interno è accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per aver negato lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave Ongnell’agosto del 2019. I pm hanno chiesto una condanna a 6 anni per il leader leghista oggi ministro delle Infrastrutture. Oggi sono in programma le repliche di accusa e difesa. Al termine il collegio presieduto da Roberto Murgia si ritirerà in camera di consiglio. La sentenza è attesa entro oggi.