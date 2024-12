Lanotiziagiornale.it - Open Arms, Salvini assolto perché il fatto non sussiste

ilnon. Per Matteo, vicepresidente del Consiglio e all’epoca dei fatti ministro dell’Interno, arriva l’assoluzione nel processo relativo al caso. Il leader della Lega era accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio.La seconda sezione penale del tribunale di Palermo ha quindidalle accuse“ilnon”. Secondo l’accusa, il vicepresidente del Consiglio avrebbe impedito in maniera illegittima lo sbarco di 147 migranti soccorsi dalla nave. I fatti risalgono all’agosto del 2019, quandoera titolare del Viminale.I pm avevano chiesto una condanna a sei anni di reclusione. Al momento della sentenzaera in aula insieme alla compagna Francesca Verdini e a diversi dirigenti della Lega.