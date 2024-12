Liberoquotidiano.it - Open Arms: Magi, 'Salvini assolto ma su immigrazione ha fallito'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - “Le sentenze si rispettano, cosa che il governo non fa di solito, ma resta tutto il fallimento delle politiche die del governo Meloni sull', che finora non hanno portato a nulla se non a uno sperpero di denaro pubblico come nel caso dei centri in Albania: né una diminuzione dei flussi, né maggiore sicurezza nelle città, tantomeno positiva integrazione. Resta la responsabilità politica di aver tenuto bloccate 147 persone in mare per 20 giorni. Di certo, Meloni eora potranno smetterla di recitare la parte della vittima urlando allastratura politicizzata quando vedono smontati i loro decreti e i loro provvedimenti sadici, raffazzonati e contrari al diritto”. Lo afferma il segretario di Più Europa, Riccardo