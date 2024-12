Liberoquotidiano.it - **Open Arms: la dedica d'amore di Verdini a Salvini, 'tieni duro, al tuo fianco'**

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Sei la persona più buona e coraggiosa che io abbia mai incontrato. Sei leale al punto da essere sempre pronto a rimetterci, perché non te ne frega niente di rimetterci. Tu hai capito qualcosa di più profondo della vita, e ti sono così grata per avermene dato accesso". Francescaposta su Instagram una dichiarazione d'per Matteo, suo compagno di vita, nell'attesa della sentenza del processo Openche si sta celebrando nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo. Ad accompagnare il post uno scatto che li ritrae insieme, sorridenti."Non c'è rabbia, vendetta o sospetto nel mondo dove mi porti - scrive ancora-. Sei paziente con la mia malinconia, comprensivo con la mia tristezza e con le mie paure, al punto da trasformarle in speranza.