Open Arms ex parroco Lampedusa | Il fatto sussiste nave fu palcoscenico per comizio

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Fa sorridere l'espressione 'ilnon', perché il, eccome. E' accaduto, è passato sulla pelle delle persone che sono rimaste sequestrate e sofferenti in mezzo al mare per diversi giorni. Ile io e altri insieme a me ne siamo stati testimoni". A dirlo all'Adnkronos è Carmelo La .