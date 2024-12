Liberoquotidiano.it - Omicidio ceo UnitedHealthcare, l'arrivo di Mangione a New York

L'uomo accusato di aver ucciso l'amministratore delegato della compagnia di assicurazione sanitaria diè arrivato a Newper affrontare il processo in cui è accusato di. Luigiha accettato di essere estradato in un'udienza in Pennsylvania, dove è stato arrestato la settimana scorsa dopo cinque giorni di latitanza. Il 26enne è accusato di aver teso un agguato a Brian Thompson il 4 dicembre scorso fuori da un hotel di Manhattan.si è inizialmente opposto ai tentativi di essere estradato. Il giovane ha fatto due brevi apparizioni in tribunale prima di essere rapidamente accompagnato fuori dal tribunale dagli agenti del NewPolice Department e iniziare il suo viaggio di ritorno a New