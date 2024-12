Quicomo.it - Nuovo colpaccio: Ajax e Como diventano partner

Leggi su Quicomo.it

Non smette di stupire questoda serie A: in campo, sugli spalti e spesso anche dalle scrivanie della proprietà.1907 ehanno infatti unito le forze in unaship. L’accordo triennale entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. Per ilquestaship rappresenta.