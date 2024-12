Pisatoday.it - Nuove aperture: pizza pisana in via Mercanti con 'Uscio e Bottega'

Leggi su Pisatoday.it

', la nuova pizzeria di Cristiano Marrese e Luca Pieralli, ha ufficialmente aperto le sue porte in via20 in centro a Pisa: "Questo progetto rappresenta una nuova sfida, abbiamo voluto dare qualcosa in più alla città", dichiara Marrese, "la pizzeria, completamente nuova.