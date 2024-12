Liberoquotidiano.it - "Non dovete aspettare Capodanno": il segno che deve sbrigarsi a dare una risposta, l'oroscopo

Leggi su Liberoquotidiano.it

ARIETE Bello il fermento interiore, la voglia di conquistare qualcosa di importante, ma le circostanze non permettono realizzazioni immediate di tutti i progetti. Le vostre idee non sempre precise, ma certamente sono in avanti rispetto agli altri. Questo il motivo per cui spesso siete in conflitto con il vostro ambiente. Luna è in Vergine, molto positiva per l'attività e le finanze, andate testardamente avanti! TORO Non c'è bisogno di, oggi stessosollecitare incontri e risposte, cercare nuovi alleati e protezioni. Luna è bellissima, Mercurio fortunato: emozionanti incontri durante i viaggi. Molti cercano di influenzarvi e di condizionarvi anche nelle decisioni, in affari personali, voiseguire la vostra vocazione. E questaessere la filosofia del vostro 2025.