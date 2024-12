Laverita.info - Non c’è trippa per i fondi nel futuro di Tim

Arriva l’offerta vincolante del Mef e del gruppo spagnolo Asterion: 700 milioni per Sparkle. Il mercato puntava a una cifra più vicina al miliardo e spinge il titolo al ribasso: -7,86% a fine giornata. Governo contrario a possibili spezzatini, in stand by l’interesse di Cvc.