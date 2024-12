Calcionews24.com - Nesta: «Monza in difficoltà? Ecco cosa dobbiamo fare sul mercato. Sulla situazione della Juve…»

Leggi su Calcionews24.com

Alessandroha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista prossima gara delcontro la Juve Alessandroha parlato in conferenza stampa in vistaprossima gara deldi Serie A contro la Juve. Di seguito le sue parole. MOMENTO E CLASSIFICA – «Nonostante la sconfitta con l’Udinese avevo fatto i complimenti mentre dopo quella contro .