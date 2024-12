Cityrumors.it - Natale senza acqua calda: ecco cosa accade da mesi in alcuni municipi della Capitale

Leggi su Cityrumors.it

Da troppo tempo, inquartieriCittà Eterna non arriva l’con la giusta pressione ai rubinetti, impedendo così di accendere leie dei termosifoniProbabilmente a causa di tubature vecchie emancanza di pressione, molte famiglie dio di Roma, dai quartieri Appio Tuscolano, a Torre Spaccata, da alcune zoneCasilina, fino ad alcune vie del Centro Storico, stanno vivendo. daoramai, una vera e propria emergenza idrica, soprattutto nelle ore serali che impedisce persino la produzione dialleie e ovviamente alche l’accensione dei rismenti.dain-Cityrumors.itDa sempre i gestori del servizio idrico sono impegnati sul frontetutelarisorsa, dell’ottimizzazione delle reti eriduzione delle perdite, soprattutto in ottemperanza di alcune direttive emanate dalla Comunità europea proprio in merito alla dispersione e allo spreco di un bene così prezioso come l’