Forlitoday.it - Natale in famiglia nei musei forlivesi: visite guidate per bambini alla scoperta dell'arte

Leggi su Forlitoday.it

Il periodo natalizio è il momento perfetto per vivere esperienze che coinvolgano tutta la. L'assessoratoCultura del Comune di Forlì, con la propria unità, propone "in. anche al Museo!", un’iniziativa pensata per coinvolgere grandi e piccoli nella