Livornotoday.it - Natale, come apparecchiare la tavola in modo impeccabile

Leggi su Livornotoday.it

Il pranzo di, da trascorrere tradizionalmente in famiglia, si avvicina. Per creare la giusta atmosfera, ladeve essere apparecchiata con cura: vediamo qualche consiglio utile.Scegliere la tovaglia giustaPrimo elemento da cui partire è la tovaglia. Questa non deve essere per.