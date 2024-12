Liberoquotidiano.it - Natale 2024: magia al Fondaco dei Tedeschi di Venezia

, città sospesa tra acqua e cielo, durante il periodo natalizio si veste di una luce unica che amplifica il suo fascino senza tempo. Le calli illuminate da luci scintillanti, i riflessi dei canali che sembrano moltiplicare la bellezza dei palazzi, e le piazze avvolte in un'atmosfera di quieta meraviglia rendono ilno un'esperienza indimenticabile. Tra mercatini artigianali, concerti di musica classica nelle antiche chiese e allestimenti che fondono tradizione e modernità, la città offre un viaggio nelle emozioni, dove il passato glorioso incontra il calore delle festività. A, ogni angolo si trasforma in un luogo da scoprire, in cui ildiventa una celebrazione di bellezza, arte e. Quest'anno, ildei, si trasforma in un suggestivo palcoscenico astrologico con “Astrology Wonderland”, un'iniziativa che mescola tradizione esoterica, arte contemporanea e shopping natalizio.