Musica | al Bolivar la Nuova Compagnia Popolare con il concerto natalizio Quanno nascette Ninno

Domani, sabato 21 dicembre, alle ore 21.00, al Teatro(Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, arriva laa festeggiare il Natale con un grandedal titolo “”. Il Natale è la festa più amata, tutti conservano nella propria memoria momenti, aneddoti e racconti popolari e sarà nel segno di questa memoria che verrà proposto un viaggio innei vari momenti di questo percorso di devozione: la nascita, la visita alla mangiatoia, i doni dei pellegrini, la fuga in Egitto, le novene del tempo di Natale. Tutto nel solco dellatradizionale del Sud Italia.Il repertorio proporrà scorcili di festa e devozione dedicati alla Natività. Ladi Canto, oltre alla rappresentazione dei brani che hanno caratterizzato il suo cammino culturale/le, inserisce in questo spettacolo, brani della tradizione, presenti anche nella famosa opera teatrale “La Cantata dei Pastori” come la Santa Allegrezza,, La leggenda del Lupino, Rosa d’Amore e Rosa d’Argiento, Senza cielo.