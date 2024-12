Pisatoday.it - Motori: equipaggio inedito per la Cetilar Racing alla '24 Ore di Daytona'

Leggi su Pisatoday.it

Sarà una 24 Ore di'giovane' per il team, quella del 25 e 26 gennaio, che darà il viastagione 2025 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Per il terzo anno di fila, la squadra tutta italiana scenderà in pista sul triovale della Florida con la Ferrari 296 GT3.