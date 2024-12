Fanpage.it - Morgan sul ritiro di Bugo: “Dispiaciuto, volevo che scrivesse la seconda strofa delle brutte intenzioni”

Dopo l'annuncio dell'addio alle scene diè intervenuto per dire la sua sulla vicenda, rispondendo a chi lo accusa di aver preso quella del cantante come una buona notizia: "Non è vero, non sono uno che gode per la sconfitta altrui". Immancabile il riferimento a Sanremo 2020: "Avrei voluto chelaintenzioni” dove mi rispondeva per le rime".