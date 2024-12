Lanazione.it - "Moby deve agevolare i lavoratori pendolari"

continui a garantire al personale scolastico pendolare da e per l’Elba una tariffa agevolata per l’imbarco della propria auto. Lo chiede la Flc Cgil che sostiene la raccolta firme promossa da un gruppo diche contestano la decisione aziendale di non mantenere la tariffa agevolata per l’imbarco dell’auto al personale non residente sull’isola a partire da gennaio. Sono state raccolte 190 adesioni. "Non è giusto che il personale scolastico pendolare debba sobbarcarsi ulteriori costi aggiuntivi per poter lavorare. Ricordiamo che all’Elba, così come viene sottolineato nella lettera di protesta, molti istituti scolastici presentano plessi situati a notevole distanza da Portoferraio, in zone spesso non adeguatamente servite dai mezzi pubblici, rendendo imprescindibile l’utilizzo di un proprio mezzo di trasporto", commenta la segretaria generale della Flc Cgil della provincia di Livorno Veronica Virgili (nella foto).