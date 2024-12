Ilfoglio.it - Mobbing e (false) confessioni in Un posto al sole

Persino Alice, l’ultima stagista, si mette in mezzo per difendere Michele, ma Ferri non vuole sentire ragioni e lo solleva dall’incarico di responsabile notizie e tg della radio. Gli resta solo la trasmissione con Micaela, ruolo che a Michele sta molto stretto e non ha più la lucidità per portarlo avanti. Rossella e Nunzio non riescono a trovare la loro intimità: hanno Samuel sempre tra le scatole. E questo sta diventando un problema. Ma la ragazza ne ha anche un altro: continua ildel primario, che ha rivolto le sue attenzione verso un’altra specializzanda. Rossella prova anche ad avvertirla delle intenzioni del capo, ma la collega la tratta male pensando provi invidia nei suoi confronti. Espedito chiede a Costabile se nel suo cuore pensa davvero che la scelta migliore per la famiglia sia vendere il caseificio ai Gagliotti, e il ragazzo, mentendo pur di salvare il fratello, confessa di propendere per questa scelta.