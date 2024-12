Sport.quotidiano.net - Missione compiuta con fatica. Ora serve una punta di ruolo

con il solito sforzo che abbiamo spesso sopportato in Conference per arrivare ad un risultato adeguato. Saltiamo un turno di Coppa e ciò non può che far bene. Perché ora, come tra qualche settimana, la Fiorentina ha bisogno di prendere fiato per rilanciarsi. E’ in affanno: lo abbiamo intravisto contro il Cagliari, lo abbiamo visto molto bene nel secondo tempo a Bologna. E anche ieri in Portogallo è venuta meno quella brillantezza che ci ha abituato la Viola nel bellissimo rush di otto vittorie. Se poi le seconde linee non danno sicurezza allora si soffre. Tra poco il calciomercato di ’riparazione’ apre. Ieri ancora una volta abbiamo capito, se ce ne fosse stato bisogno, che Kouame non può fare il vice Kean. Può essere una seconda, una spalla volenterosa. Quindi intervenire a caccia di unadiche sa stare al suo posto entrando quando viene chiamato in causa.